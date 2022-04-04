IHH'dan Irak'ta ihtiyaç sahiplerine yardım
İHH, Duhok'ta ihtiyaç sahibi 167 aileye ramazan kumanyası dağıttı.
Sivil Toplum 04.04.2022, 01:38
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Duhok kentinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası yardımında bulundu.
İHH personeli Mahmut Yaşar, AA muhabirine, Duhok kent merkezinde yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.
Duhok'ta 167 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Yaşar, Erbil'de de ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra mültecilere de kumanya dağıtacaklarını kaydetti.
İHH, Musul ve Kerkük kentlerinde de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası ulaştırmıştı.
Kaynak: AA
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