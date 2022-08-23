İDDEF, Yemen’e yardımlarını aksatmadan devam ettiriyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaş ve insani krizin devam ettiği Yemen’de yıl boyunca gıda başta olmak üzere yardım çalışmalarına devam ediyor. İDDEF bu kapsamda son olarak hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu gıda paketlerini mağdur Yemenli ailelere teslim etti.

Yaşadığı çadır evde erzak paketini teslim alan bir Yemenli “Özellikle Allah’ın hayırlarla methettiği Muharrem ayında bize getirdiğiniz gıdalar için teşekkür ederiz. Allah razı olsun ve malınızı bereketlendirsin” dedi.

Bir diğer ihtiyaç sahibi ise, “İDDEF’e Yemen vatandaşları için yapmış olduğu yardımlar için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

2015 yılından bu yana devam eden savaş neticesinde dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı ülke durumuna gelen Yemen’de 18 milyon kişi güvenli gıdaya ulaşamıyor. Ülkede insani durum günden güne kötüleşirken, temiz suya ise ulaşmak çor zor oluyor.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

İç savaşın pençesindeki Yemen'de 6 okuldan biri artık kullanılamazken, 2 milyon çocuk ise eğitimden mahrum büyüyor.