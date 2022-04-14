İDDEF'ten mültecilere gıda yardımı

İDDEF Lübnan Koordinatörü Resul El Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Lübnan'ın Suriye sınırındaki mültecilere ramazan ayı dolayısıyla 3 gün sürecek bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Kamplarda 10 gün boyunca saha çalışması yaptıktan sonra ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini söyleyen Cevad, "Kamplarda 500 adet kumanya, 25 ton un ve 18 ton makarna dağıtımına başladık." dedi.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu belirtiyor.

Mülteciler çoğunlukla Bekaa Vadisi ile ülkenin kuzeyi ve başkent Beyrut'ta ikamet ediyor.