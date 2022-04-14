İDDEF'ten mültecilere gıda yardımı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Lübnan'da aralarında yetim ve dul kadınların da bulunduğu mültecilere 500 adet kumanya, 43 ton makarna ve un yardımında bulunarak destekte bulundu.
Sivil Toplum 14.04.2022, 16:52
İDDEF Lübnan Koordinatörü Resul El Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Lübnan'ın Suriye sınırındaki mültecilere ramazan ayı dolayısıyla 3 gün sürecek bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.
Kamplarda 10 gün boyunca saha çalışması yaptıktan sonra ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini söyleyen Cevad, "Kamplarda 500 adet kumanya, 25 ton un ve 18 ton makarna dağıtımına başladık." dedi.
Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu belirtiyor.
Mülteciler çoğunlukla Bekaa Vadisi ile ülkenin kuzeyi ve başkent Beyrut'ta ikamet ediyor.
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