İDDEF'ten Afganistan'a yardım kampanyası

İDDEF'ten yapılan açıklamada, çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Afganistan halkına hayırseverlerin yardımını ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu kumanya paketlerinin, yardım kamplarındaki aileler ile kırsal kesimdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Zor günlerinde kardeşlerimizin yanında olarak onların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için yardım elinizi uzatabilirsiniz." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 40 milyon nüfuslu Afganistan'da yaklaşık 18 milyon insanın ihtiyaç sahibi olarak güvenli gıdaya ulaşmaya çalıştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Afgan kardeşlerimiz yokluk ve yoksullukla mücadele ederken, çocuklarına yiyecek bulmakta zorlanan ailelerin bir bölümü yardım kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çoğunluğu çocuklarını doyurabilmek için günlük yiyecek bulamazken, yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar hastanelerde yatıyor. Kış aylarının kendisini hissettirmeye başladığı, sağlık ihtiyacının karşılanamadığı, ailelerin evlerinde veya yardım kamplarındaki çadırlarında yakacak bulamadığı ülkede yatağa aç gidilmesi başlı başına bir felaketi yaşatıyor. İDDEF olarak bu kapsamda, gıda ve kışa yönelik yardım çalışmalarımızla hayırseverlerimizin emanetlerini ülkeye ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz yardım kampanyamıza www.iddef.org internet sitemizden destek verebilir."