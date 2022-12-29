İDDEF'ten 2022'de 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine destek

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon geçen yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 95 eğitim merkezi ve 63 medresede 400'ün üzerinde eğitmen ve 10 bine yakın talebe ile eğitim seferberliğini sürdürdü.

"İlme kalem ol" sloganıyla binlerce talebeye eğitim seti dağıtan İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine'de başlattığı "Görme Engellilere Hayat" projesiyle 25 erkek, 10 kadın ve 15 çocuğa Braille alfabesiyle ders verdi.

İDDEF, bölge Müslümanlarının ibadeti için hayırseverlerin bağışlarıyla 2022 yılında kalıcı eser olarak 116 medrese, mescit, cami, külliye ve briket evin temelini attı.

Yarım asırlık işgalin ve yıkımın izlerini silmeye çalışan Afganistan'ın bağımsızlığını ve kalkınma sürecini 12 eyalette eğitim, kültür, sağlık ve altyapı alanlarında hizmete giren ve girecek olan 30 kalıcı eser ve 22 su kuyusu projesiyle destekleyen federasyon, AFAD koordinasyonuyla "İdlib 100 bin Briket Ev" hedefiyle başlatılan projeye destek verdi.

Acil yardım çalışmaları

Yıl boyunca acil yardım faaliyetleri gerçekleştirilirken, çatışma ve afet bölgelerindeki mazlum ve mağdur 353 bin kişiye hayırseverlerin yardımları ulaştırıldı.

Açlık, kuraklık ve susuzluk krizindeki Somali, Etiyopya, Kenya, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde 2 milyon kişiye yıl boyunca gıda kumanyası ve kurban eti dağıtıldı.

Afrika ve Güney Asya'daki insanlar için hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce su kuyusu açan İDDEF, 2022'de açtığı 650 su kuyusu ile 260 bine yakın insanı temiz suya kavuşturdu.

İDDEF, 2022 ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere 40 ülke 263 bölgede 125 bin 142 kişiye iftar yemeği verdi, hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği 101 bin 998 hisse kurbanı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 692 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.