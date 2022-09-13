İDDEF, Pakistan’da yaraları sarmaya devam ediyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan, 1200’den fazla kişinin öldüğü, 10 milyon kişinin ise evsiz kaldığı Güney Asya ülkesi Pakistan’daki insanların yanında olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için başlattığı acil yardım kampanyasıyla harekete geçti. İDDEF, kampanya kapsamında sel felaketinin ilk gününden itibaren sahadaki ekipleriyle sıcak yemek dağıtımı ve ilaçlama çalışmalarına devam ederken hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, çadır ve diğer insani yardım malzemelerini bölgedeki ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yola çıkan 1,2 ve 3. İyilik Trenleri ile bölgeye ulaştırdı.

İDDEF’ten yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Pakistan son yılların en büyük sel felaketini yaşıyor. 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden şu ana kadar 33 milyon kişi etkilendiği, ölenlerin sayısının 1200'e yaklaştığı ve 10 milyon kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi. Özellikle Sindh, Pencap, Karaçi, Gilgit Balistan ve Belucistan bölgelerinde etkili olan sel felaketinin hemen ardından kardeşlerimizin yanında olmak, onların bir nebze de olsa yaralarını sarmak için saha ekiplerimiz ihtiyaç malzemelerinin yerinde tespiti için çalışma yaptı. İlk olarak 1000 kişiye sıcak yemek ikramında bulunurken, sel mağduru ailelere ise gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyoruz.

Yaşanan sel felaketinin ardından alt yapısı çöken Pakistan'da sineklere karşı ilaçlama çalışması yapmak gıda kadar önemli.

Ekiplerimiz sel nedeniyle oluşan hastalıklara karşı bölgelerde ilaçlama yaparken, çadır ve cibinlik dağıtımı için harekete geçti. Ayrıca, AFAD koordinasyonunda Pakistan’a yolcu ettiğimiz 1,2 ve 3'üncü İyilik Treni’ndeki yerimizi alarak un ve temel gıda malzemeleri desteğinde bulunduk. Sel felaketinin bilançosunun ağırlaştığı Pakistan’daki kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürürken, vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” denildi.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

İDDEF'in çadırlarda yaşamlarını sürdüren bölge halkına günlük olarak sıcak yemek dağıtımları devam ediyor.