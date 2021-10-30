İDDEF, dünyanın dört bir yerinde Hz. Muhammed'in doğum gününü kutladı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla birçok ülkede etkinlik yapıldı.
Sivil Toplum 30.10.2021, 16:50 30.10.2021, 17:02
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den hocaların da katıldığı programlarda, Bangladeş’ten Gine’ye, Kırgızistan’dan Tanzanya’ya kadar birçok ülkede dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleri münasebetiyle yurt dışındaki İDDEF medreselerindeki on binlerce talebe ve Müslüman bir sofrada buluştu.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla düzenlenen programlar, hayırseverlerin destekleriyle verilen iftar ile başladı. Hayırseverlerin gönül misafiri olduğu bu sofralarda talebeler ve ihtiyaç sahipleri de yer aldı.
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