'Her Gün Güzel Döner Dünya, İyilik Daim Oldukça' kampanyası başladı

Yeryüzünde savaş, çatışma ve krizler nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine erişemeyen milyonlarca insan bulunuyor, önlenebilir hastalıklar ise binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu doğrultuda bugüne kadar 50’yi aşkın ülkede sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahipleri için kalıcı sağlık hizmetlerinin düzenli destek ile sağlanabileceğini vurguladığı “Her Gün Güzel Döner Dünya, İyilik Daim Oldukça” adlı kampanyasını başlattı.

Hem sağlık sisteminin desteklenmesini hem de hizmetlerin devamlılığını sağlıyor

Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi bölgelerde kalıcı sağlık çözümlerinin sunulması için klinikler açıyor veya var olan kinikleri iyileştiriyor. İhtiyaç analizlerine göre belirlenen sağlık projeleri kapsamında kurduğu anne ve çocuk sağlığı, beslenme sağlığı ve mülteci sağlığı klinikleri ile bölge halkına kesintisiz hizmet sunuyor. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliği esas alan dernek, temel sağlık alt yapısını iyileştirmeye, tıbbi ekipman eksikliklerini gidermeye ve yerel sağlık çalışanlarının kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Bu kapsamda Suriye, Afganistan, Bangladeş, Çad, Yemen, Somali ve Filistin’de bağışçılarının düzenli desteğiyle binlerce insanın temel sağlık hizmetine sürekli olarak ulaşımını sağlıyor.

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerine erişim çok kısıtlı durumda. Aynı zamanda bu coğrafyalarda yaşanan çatışmalar ve savaşlar insani krizin boyutunu artırıyor. Bir insan hastalığına derman bulabilecekken, yeterli ekipman veyahut hastaneye ulaşamadığı için sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Bizler de bu sebeple ihtiyaç sahibi bölgelerde açtığımız yerel sağlık kliniklerimizde sürekli hizmet veriyoruz. Yerinde hizmet uygulaması ile bir hak olan sağlık hizmetine erişimi arttırıyor, istihdam ettiğimiz yerel sağlık görevlileriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yeni güne iyilik ve sağlıkla devam edebilmek ve yarala umut olabilmek için “Her Gün Güzel Döner Dünya, İyilik Daim Oldukça” adlı bir kampanya başlattık. Halkımız, internet sitemizden verebilecekleri düzenli bağış talimatları ile çalışmalarımızı sürdürmemize katkı sağlayabilir.” dedi.