Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'a yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek



Dernekten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Sindh eyaletinin Şikarpur şehrindeki selzedelere 250 çadırın ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, AFAD koordinesinde gönderilen "iyilik trenlerine" 6 bin 300 gıda kolisi ve 26 ton un desteği sağlandığı aktarılarak Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 26 bin kişilik sıcak yemek, 1000 hijyen kolisi, 400 ton içme suyu ve 600 cibinlik yardımında bulunulduğu kaydedildi.