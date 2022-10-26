Hatipoğlu 5 Camii Kırgızistan’da inşa ediliyor

Kırgızistan’da yaşanan ibadethane eksikliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Hatipoğlu 5 Camii inşaatı son hızıyla devam ediyor.

Yangi Hayot kentinde yapımı süren Hatipoğlu 5 Camii 130 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Caminin yapımı tamamlandığında aynı anda 200 kişi birlikte ibadet edebilecek. Camide şadırvan ve WC inşa edilmektedir.

Yapım süreci bir yıl olacak olan cami ile birlikte bölge halkı ülke şartlarına uygun bir ibadethaneye kavuşmuş olacak. Camide ayrıca çocuklar dini eğitim görecek.