HAK-İŞ'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Arslan, HAK-İŞ Genel Merkezi önünde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) C190 sayılı sözleşmesinin hayata geçirilmesi için öncelikli olarak TBMM tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 30 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren, iş yerinde şiddet ve tacizle mücadele sözleşmesi olan C190'ın ekmek, iş ve aş kadar önemli olduğunun altını çizen Arslan, sözleşmenin anlamını her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Söz konusu sözleşmenin hükümlerini toplu sözleşmelere dahil ettiklerini anlatan Arslan, "C190 sayılı sözleşmenin Türkiye'de imzalanması, onaylanması, bizim toplu sözleşmelere bu hükümleri ayrıntılı bir şekilde koymamız da yetmiyor. Bu bir zihniyet meselesi. Maalesef kadına karşı şiddet de bir zihniyetin sonucu." ifadelerini kullandı.

Arslan, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için bir zihniyet dönüşümünün yaşanması gerektiğini ifade ederek, "C190 sayılı sözleşmenin bütünüyle hem mensuplarımız hem de politika yapıcılarımız tarafından ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şiddete yönelik mücadeleyi, milli bir mesele olarak ortaya koymak gerektiğini dile getiren Arslan, "Şiddetin olduğu yerde barış, verimlilik, gelecek yok. Onun için şiddetle mücadeleyi bir gün olarak değil bir hayat boyu mücadele olarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise kadına yönelik şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kadın ve çocukların aile içi şiddetin ilk mağdurları olduğunu söyleyen Zengin, kadın cinayetlerinin yüzde 73'ünün kadınların kendi evlerinde yaşandığına dikkati çekti.

Hiç kimseyi şiddet, taciz ve cinayete kurban vermek istemediklerinin altını çizen Zengin, şiddeti ortadan kaldıracak bir eğitim sisteminin oluşturulmasını talep ettiklerini anlattı.

Zengin, iş yerlerinde de kadına yönelik şiddet ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, kadına karşı şiddete yönelik etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.