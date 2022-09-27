HAK-İŞ, MEYEB yer altı maden sınavlarına başladı

HAK-İŞ'in sınav ve belgelendirme hizmeti veren iktisadi kuruluşu HAK-İŞ MEYEB, maden sektöründe de sınavlara başladı.

HAK-İŞ'in açıklamasına göre, HAK-İŞ MEYEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesindeki en zor belgelendirme süreçlerinden biri olan Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği için Polyak Eynez Tesisleri'nde 456 metre derinlikte tam mekanize uzun ayakta sınavlar düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4) ve Mekanizasyon İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliklerinde Soma bölgesinde başlatılan sınavların tüm yer altı maden firmalarına yaygınlaştırmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ MEYEB olarak, metal, makine ve ulaştırma sektörlerinin ardından maden sektöründe de 4 ulusal yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetki almaya hak kazandık. Zorlu bir sürecin ve uzun denetim günlerinin ardından HAK-İŞ MEYEB’in bugün itibarıyla sınavlara başlamış olmasından gurur duyuyoruz. HAK-İŞ MEYEB olarak Soma bölgesinde başladığımız sınav ve belgelendirme hizmetimizi yer altı maden ocaklarının tamamına yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Maden sektöründeki diğer ulusal yeterliliklerde de kapsam genişletme çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dört ulusal yeterlilik ile başladığımız bu hizmeti, maden sektöründeki diğer ulusal yeterliliklerde de sürdürmek istiyoruz. Konu ile ilgili alt yapı ve saha çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürümüz Rıdvan Günay'ın koordinatörlüğünde deneyimli ve güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen İşletme Müdürümüz Günay ve ekibini kutluyorum."