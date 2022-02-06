Hak-İş Başkanı: 'Sendikal hayatta kadınların daha fazla var olmalı'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadını mücadelesinden, insanın yarısı olmasından ayıramayız. Bu ayrımcılığı yapanlar asla bizim değerlerimizi temsil eden insanlar değildir." dedi.

Arslan, Hak-İş Kadın Komitesi tarafından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu programda yaptığı konuşmada, sendikalarda yönetim düzeyinde çalışan kadın sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Sendikal hayatta kadınların daha fazla var olma mücadelelerini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Arslan, "Ama burada önemli olan tüzük veya başka bir şey değil, kadınların ortaya koyacağı mücadele azmi." ifadesini kullandı.

Arslan, kadınlardan haklarını şartlar ne olursa olsun talep etmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Biz kadın erkek bir tamamlayıcı unsuruz. Ne diyor üstat Neşet Ertaş, "Kadın insan, biz insanoğluyuz." Dolayısıyla kadını mücadelesinden, insanın yarısı olmasından ayıramayız. Bu ayrımcılığı yapanlar asla bizim değerlerimizi temsil eden insanlar değildir. Bizim geldiğimiz medeniyet, kadına ayrımcılık yapmaz. Hazreti Peygamberin hayatında eşlerine sert bir sözü bile yoktur. Bırakınız şiddeti, sert bir davranışı dahi yoktur. Biz böyle bir medeniyetin temsilcileriyiz."

Arslan, kadınlara yönelik her türlü taciz ve şiddete karşı gerekli mücadeleleri verdiklerine işaret ederek, bu tür olaylara asla müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile sendika üyeleri katıldı.