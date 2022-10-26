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HAK-İŞ Başkanı, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu heyetiyle bir araya geldi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ortak mücadele alanlarımızdan biri Filistin. Filistin davasını, öncelikli olarak savunmaya devam ediyoruz. İlkemiz, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleyi sürdürmektir" dedi.

Sivil Toplum 26.10.2022, 19:22
HAK-İŞ Başkanı, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu heyetiyle bir araya geldi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Sekreteri Saleem Labacha ve beraberindeki heyetle görüştü.

HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki görüşmede Arslan, Cezayir heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konfederasyonları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de 81 ilde il başkanlıkları, ülke genelinde 250'den fazla şubeleri ve 765 bin üyelerinin bulunduğunu anlatan Arslan, "Türkiye'nin tamamında örgütlü ülkenin en büyük işçi konfederasyonlarından biriyiz. Uluslararası sendikal hareketin de çok güçlü bir parçasıyız." dedi.

Arslan, başta Afrika olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde 50'den fazla konfederasyonla iş birliği anlaşmalarının olduğunu aktararak, HAK-İŞ'in hem Türkiye'de hem uluslararası alanda etkin, güçlü, saygın bir konfederasyon olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Cezayir konfederasyonları ile ilişkilerinin geçmişe dayandığını dile getiren Arslan, Cezayir işçi hareketinin sadece Cezayir için değil, Afrika için de çok önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortak mücadele alanlarımızdan biri Filistin"

Avustralya'da düzenlenecek kongrede de Cezayir ile konfederasyonlarının iş birliği içinde hareket edeceğinin altını çizen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı zamanda ortak mücadele alanlarımızdan biri Filistin. Türkiye'de konfederasyonda Kudüs Komitesi kuran tek örgütüz. Bu komitemiz, en etkin olanlardan bir tanesi. Filistin davasını, öncelikli olarak savunmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da hem Filistinli sendikalarda hem uluslararası alanlarda Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. İlkemiz, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleyi sürdürmektir."

Cezayir ile iş birliğinin daha da güçlendirilmesini istediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyanın neoliberal politikalara adeta teslim edildiği bir dönemde iş birliğimizin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Pandeminin, ekonomik sıkıntıların getirdiği birtakım zorluklar var ama bütün bunlara rağmen umudumuzu, geleceğe ait beklentilerimizi asla ve asla terk etmemeliyiz, heyecanlarımızı, beklentilerimizi diri tutmalı ve mutlaka 'başaracağız' inancında olmalıyız."

Arslan, toplumların gelişmesinde demokrasinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, sendikal hareketlerin varlığını sürdürebilmesi için demokrasiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Demokrasi, bizim için ekmeğimiz, aşımız kadar önemli. Ülkelerimizin demokrasilerine de sahip çıkmak, daha güçlü demokrasilere sahip olabilmeleri için de çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gerçek bir sivil toplum örgütü olarak hem sendikal harekete güç ve dinamizm kazandırmalıyız hem de ülkelerimizin sorunlarına yönelik de çözümler üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cezayir İşçi Hareketi ile tam bir görüş birliği içinde olduklarını aktaran Arslan, bunu uluslararası alanda da güçlü bir şekilde seslendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

- "HAK-İŞ ile ilişkileri pekiştirmeyi amaçlıyoruz"

UGTA Genel Sekreteri Saleem Labacha da HAK-İŞ ile iş birliğinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Cezayir işçi hareketinin tarihçesi hakkında bilgi veren Labacha, yürüttükleri sendikal faaliyetleri anlattı. Labacha, Türkiye ile ortak bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

İki ülkenin benzer gelenek ve kültüre sahip olduğunu ifade eden Labacha, "Değerli HAK-İŞ ile Cezayir İşçi Konfederasyonu arasındaki ilişkileri pekiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Labacha, Türkiye'nin Afrika'daki sendikalara yönelik de önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Aynı zamanda Filistin sorununa ilişkin olarak da ortak çalışmayı istiyoruz. Filistin halkının, günlük olarak çektikleri acıları, birlikte uluslararası alanlarda da dile getirme fırsatına da nail olacağız." diye konuştu.

İki konfederasyonun birbiriyle kardeş olduğu değerlendirmesinde bulunan Labacha, bunun daha da ileri taşınmasını arzu ettiklerini bildirdi.

#Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
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