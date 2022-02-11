Günyüzü Derneği'nden Azez'e yardım
Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Azez bölgesinde çadırda yaşayan mazlumlar için giyim, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır yola çıktı.
Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde giyim, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Veysel Toprak, mazlumların çığlığına duyarsız kalmadan hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Toprak, "500 ailenin istifade edeceği 11. tırımız olan bağışları, Azez bölgesinde çadırda yaşayan mazlumların sofrasına yetiştirmek için hareket ediyoruz. Bizzat kendi ellerimizle emanetlerinizi yerine ulaştıracak, sevinçlerine ortak olacağız." ifadelerini kullandı. Yapılan duaların ardından yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.
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