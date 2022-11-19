'Girişimcilik Yolu Projesi'nde ilk ders başladı

İki aşamalı gerçekleştirilecek eğitimlerin sonrasında seçilen girişimci adayları melek yatırımcılarla bir araya gelecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, projeyle kadın girişimciliğinin teşvik edilmesini amaçlandıklarını belirtti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için kadınların iş dünyasında eşit bir şekilde var olması, potansiyellerinin açığa çıkarılması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"ANGİKAD olarak ulusal ve uluslararası birçok kuruluşla iş birliği içinde kadın girişimciliği konusunda projeler geliştiriyoruz. Girişimcilik Yolu Projemizin çok değerli eğitmenlerimiz ve özel konuklarımızın yer aldığı eğitim programı Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde başladı. Derneğimiz için çok kıymetli olan bu projeye emek veren Girişimcilik Yolu Komitemize ve destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz."