Gençlerden Bilişim Vadisi’ne ziyaret

42 Kocaeli Yazılım Okulu, Tasarım Kümelenme Merkezi, Kuluçka İşletme Merkezi ve TOGG User Lab ziyaretlerinin ardından program, yerli otomobil TOGG ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Bilişim Vadisi’nin Gebze’de bulunan tesislerine ziyaret, 30 gencin katılımıyla 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Ziyarete, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Genel Başkan Yardımcısı ve Bilişim Vadisi Yönetim Direktörü Bilal Benna Haksal ve geçler iştirak etti.

Her konuda imzası olacak

Ziyaret öncesinde gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Türkiye’de teknolojinin kalbinin attığı yerdeyiz. Anadolu’nun ve İstanbul’un çeşitli noktalarından gelen kardeşlerimiz aramızda. Teknoloji ile ilgilenen kardeşlerimize bugün güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz” dedi. Milli ve yerli teknoloji hamlesine çok ciddi katkı sağlayacak Bilişim Vadisi gezisine davet ettikleri için yetkililere teşekkür eden Ceylan,” Bu ülkede milli ve yerli teknoloji adına üretilecek her başlıkta buranın bir imzası olacağını düşünüyoruz. Atölyelerimize katılan öğrencilerimiz arasından çekilişle bir grup buraya geldi. Siz de ileride bu çabanın, bu çalışmaların içinde olacaksınız” diye konuştu.

Geleceğe dair umutlarınız artacak

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı ve Bilişim Vadisi Yönetim Direktörü Bilal Benna Haksal da gençleri burada misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Gençlerimiz merak ettikleri pek çok şeyi burada görüp geleceğe dair umutlarını artıracaklar” dedi. ÖNDER Teknoloji Komisyonu koordinatörü Serdar Sönmez ise, bir yıldır Tekno ÖNDER çatısı altında bazı atölyeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçen hafta atölyelerin startını verdik. Siber güvenlik, pardus atölyelerini projeleştirdik ve sizlere sunduk. Atölyelerimiz önümüzdeki süreçlerde devam edecek. Bugün burayı gezip dolaştığınızda şöyle bir atölye yapmak istiyoruz derseniz bize iletebilirsiniz, bunları da düzenleriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geleceği burada

Bilişim Vadisi hakkında kısa bir sunum yapan Muhammed Molla Mehmetoğlu da, yaptığı konuşmada bölgeyle ilgili teknik bilgiler verdi. 2011 yılında Bilişim Vadisinin kurulmasına karar verildiğini ve 2019’da açıldığını belirterek, “Bugün Türkiye’nin en büyük teknoloji gelişim merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz” dedi. Türkiye genelinde 500 üzerinde başvuru arasından seçilen 220 üzerinde şirketle çalışmalarını, “Türkiye’nin Geleceği Burada” mottosuyla sürdürdüklerini kaydeden Mehmetoğlu, 2 bin üzerinde personellin bulunduğunu aktardı. Bölgede Almanya, Çin, Japonya ve Amerika gibi pek çok ülkeden önemli mühendislik firmalarına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Mehmetoğlu, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıların sivil teknolojiye de transfer edilmesine çalıştıklarını söyledi.

TOGG’la hatıra fotoğrafı

Bilişim Vadisi’ndeki çeşitli alanlardan sonra TOGG’un otomobillerinin geliştirildiği ve sergilendiği bölümü gezen gençler, yetkililerden yerli otomobil ve üretim seyri ile ilgili bilgi aldı, sorularını yönlendirdi. Program, yerli otomobil ile hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, TOGG üretim ekibinde yaklaşık 650 kişi yerli araç için çeşitli merkezlerde çalışıyor. Ankara, İstanbul ve Almanya’da çalışmalar sürüyor. Testler ise dünyanın farklı merkezlerindeki bu iş için ayrılmış özel alanlarda ve özel şirketler tarafından yapılıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen araçtan kaç adet üretileceği gizli tutuluyor. 5 farklı model olarak piyasaya çıkacak aracın bataryaları da Türkiye’de üretilecek.