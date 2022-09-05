Genç Türkiye Forumu İzmir'de gerçekleştirildi

Alınan kararlarda gençlerin uygun şekilde temsil edilmesi için planlanan Genç Türkiye Forumu dizisinin ilki Ege Bölgesindeki illerden gençlerin katılımı ile hayata geçirildi. İzmir’de düzenlenen ve çalıştay formatında uygulanan Genç Türkiye Forumu için belirlenen tema “Gençlerin Yurt Dışı Algısı” oldu. Türkiye genelinde yapılan “Türkiye’nin Gençleri Yurt Dışı Algısı” araştırmasının verileri üzerinden gerçekleştirilen çalıştay 3 oturum şeklinde düzenlendi. Sorunların tespiti, tartışma ve çözüm önerileri olarak düzenlenen oturumların ardından genel müzakere yapıldı.

Programın müzakere kısmında TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, çalıştaya katılım sağlayan gençlere katılımları ve destekleri için teşekkür etti. Dr. Öğretim Üyesi Ali Köstepen, Türkiye’nin Gençleri Yurt Dışı Algısı araştırmasının verilerine değindi ve çalıştayın sonuçları üzerine çalışma gerçekleştirileceğini aktardı. Hakkı Alkan’ın modere ettiği programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı konuk oldu. N. Bilal Erdoğan, araştırmalardan elde edilen verilere dayanarak ailenin hala değerli görüldüğünü aktardı.

Türkiye’nin yedi bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmakta olan Genç Türkiye Forumu için her program öncesi temaya uygun olarak araştırma yapılması, yapılan araştırmanın çalıştayda gündemi oluşturması bekleniyor. Ege Bölgesinde gündemde olan Gençlerin Yurt Dışı Algısı temasının çıktıları için çalışmalar devam ediyor.