Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi' nin kapanış töreni yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milletvekilleri, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş ve projeye destek veren ilçe kadın kooperatif temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende, projeye katılan 30 genç kıza katılım belgeleri ve sertifikaları takdim edildi.

KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş’in koordinatörlüğünde yürütülen ve altı ay süren proje ile çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürememiş 19-24 yaş aralığındaki kent kökenli genç kızlara eğitimler ve atölyeler düzenlendi.

Ankaralı genç kızlar ilgi alanlarına yönelik eğitimlere ek olarak, Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki kadın kooperatiflerinde düzenlenen geleneksel üretim atölye çalışmalarıyla geleneksel üretimin tüm aşamalarını yerinde tecrübe etme şansı elde etti. Aynı zamanda düzenlenen kültür gezileri sayesinde içinde yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatına sahip oldular. Proje kapsamında, Bala, Çubuk, Polatlı, Kızılcahamam gibi Ankara’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim ve atölyeler sonunda projeye katılan 30 genç kıza törende katılım belgeleri ve sertifikaları törenle verildi.