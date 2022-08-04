"Geleceğin inşasında liderleşen gençler" ve "Liderliğin minik adımları" projeleri sona erdi

Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) 4. Dönem Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi sonrası staj programı kapsamında hayata geçirilen “GELECEĞİN İNŞASINDA LİDERLEŞEN GENÇLER” ve “LİDERLİĞİN MİNİK ADIMLARI”projeleri ile gençlerin bireysel gelişimlerini destekleme ve farkındalıklarını artırma hedeflendi.

KADEM Trabzon Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Elif YÜKÜNÇ, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide AKBULUT, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü H. Ozan ÇETİNER, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak FETTAHOĞLU ve Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU’nun konuşmalarıyla katıldıkları proje kapanış toplantısına projeye katkı sunan ve projeden yararlananlar da katıldı.

“GELECEĞİN İNŞASINDA LİDERLEŞEN GENÇLER” projesi ile 16-17 yaş aralığındaki gençlerin özgüvenlerinin artması, iletişim becerilerinin gelişmesi, liderlik becerilerinin artması, yaşadıkları şehrin kültürel özelliklerini tanımaları, çeşitli meslek grupları hakkında bilgi sahibi olmaları, bireysel strateji planlarını oluşturma farkındalığına erişmeleri hedeflendi.

Bir diğer proje olan “LİDERLİĞİN MİNİK ADIMLARI”nda ise 5. sınıf düzeyindeki 25 öğrenciye verilen eğitimlerle, gençlerin bilgi ve birikimlerini aktarırken özgüven, kendini ifade edebilme, grup dinamiği oluşturma ve devam ettirme, paylaşımcı olma, problem çözebilme, birlikte hareket edebilme gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmuş oldu.

Proje kapanış töreninde konuşan KADEM Trabzon Temsilcisi Elif YÜKÜNÇ, KADEM’in faaliyet alanlarını anlattıktan sonra, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Yükünç, her iki projeyi hayata geçirirken değerler eğitimi, sunum becerileri geliştirme, sosyal sorumluluk bilincini arttırma, öncü şahsiyetleri tanıtma, el becerisi kazandırma ve kültür gezisi başlıklarında 14 haftalık bir faaliyet planlaması yaptıklarını ifade etti. Hedef kitleye uygun belirlenen oyun, kültür gezisi, piknik, drama gibi etkinliklerle de projeyi başarıyla sona erdirdiklerini söyledi.

Dini ve kültürel değerlerine bağlı, yaşadığı dönemi iyi okuyabilen, bilinçli ve donanımlı, gücünü bilgiden alırken gönül dünyalarını da dolduran birey ve liderleri hedefleyen “GELECEĞİN İNŞASINDA LİDERLEŞEN GENÇLER” ve “LİDERLİĞİN MİNİK ADIMLARI” projelerinin kapanış töreni proje katılan gençlere sertifika takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.