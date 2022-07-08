Geleceğe İşbaşı Projesi’nin 5. etabı başladı

Geleceğe İş Başı Projesi (GİB) Çocuk Destek Merkezleri’nde yaşayan 16-18 yaş arasındaki genç kızlara mesleki eğitim ve istihdam sağlamak amacıyla geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesi. STK-kamu ve özel sektör işbirliği modeline dayanarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Geleceğe İşbaşı Projesiyle dezavantajlı genç kızların hayata hazırlanması amaçlanıyor.

Projenin yeni döneminde dezavantajlı 22 genç kıza, bireysel ve toplumsal hayatları için gerekli olan bilgi, beceri, tavır ve mesleki beceriler kazandırılarak zihinsel, duygusal, sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verilecek. Eğitim başlıkları; Psikososyal Eğitim Programı, Mesleki ve Teknik Eğitimler, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Ön Muhasebe, Diksiyon, Psikoterapi Desteği ve Etkinlikler…

Proje ile yarınlara umutla bakan, kendi ayakları üzerinde durabilen ve geleceğini emin adımlarla şekillendiren yetenekli, eğitimli ve nitelikli kadınların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Geleceğe İş Başı Projesi kapsamında şimdiye kadar toplam 142 genç kıza eğitim imkânı sunuldu. Bunların 106’sı eğitimi başarıyla tamamladı ve 72’si istihdam hakkı elde ederek kurumlara yerleştirildi.