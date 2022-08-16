Gazze için 3 gün 3 yıl gibi geçti!

Uzun yıllardır sağlık alanındaki hizmetleriyle Gazzelilerin yanında olan Yeryüzü Doktorları, son günlerde yaşanan saldırılar sonrasında acil yardım için çalışmalarını başlattı. Dernek, krizin devam ettiği bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri ile saldırılardan olumsuz etkilenenlerin yardımına koşuyor.

Filistin’de 2015 yılından bu yana fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve mobil sağlık ekipleri ile faaliyetlerini ara vermeden sürdüren dernek, saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı'ndaki ihtiyaçları takip ederek çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda hastanelerde tedavi gören yaralıların takibini yapıyor, evde bakıma ihtiyacı olan kişilere mobil sağlık ekipleriyle hizmet veriyor.

“Yaşananlar uzun değildi, sadece 3 gün sürdü ama Gazze için 3 yıl gibi geçti.”

Yeryüzü Doktorları Gazze Proje Sorumlusu Mohammed Hejji yaşanan saldırılara dair duygularını aktardı:

“Gazze’de daha bir önceki krizin etkileri sürüyorken, yeni bir krizle mücadele etmek çok zor. Kadın, çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin dışarıda olduğu Cuma namazından sonra saldırılar gerçekleşti. Hastaneler bu kadar yaralıya müdahale etmeye hazır durumda değildi. Saldırılar sonucunda maalesef 48 insan hayatını kaybetti. Yaşanan krizin sonuçları yalnızca bunlar değil. Daha binlerce göz yaşı var. Bir annenin on iki senedir beklediği oğlunu kaybetmesinin acı fotoğrafı tüm Gazzelilerin hafızasından silinmesi yılları alacak, belki de hiç silinmeyecek. Bir anda oynarken saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden on çocuğumuz da unutulmayacak. Yaşananlar uzun değildi, sadece 3 gün sürdü ama Gazze için 3 yıl gibi geçti.” İfadelerini kullandı.

Gazze’ye yönelik saldırıları kınayan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Yeryüzü Doktorları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana Gazze’de faaliyetler yürütüyor, bölgede var olan 2 fizik tedavi merkezi ve 4 mobil ekibimizle düzenli sağlık hizmeti veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle oluşan tıbbi ihtiyaçları en aza indirgemek için de ekiplerimizle hemen harekete geçtik. Bölgedeki şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda saldırılarda yaralanan kişilerin gerekli fizik tedavi hizmetine ve sarf malzemelerine ulaşmasını sağladık. Bu kapsamda mobil ekiplerimizle evde bakım hizmetine ihtiyacı olan kişileri belirledik. Her zaman olduğu gibi Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.