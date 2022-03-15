Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği ve yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti'nin yapacağı belirtildi. Maçın dördüncü hakeminin ise Daniele Chiffi olacak.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray-Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. İki takım arasında 10 Mart'ta Camp Nou'da oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: NTVSPOR