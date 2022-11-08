Ensar Vakfı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç, Mütevelli Heyet Üyesi Ali Erilli ve Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Genel Müdür Yardımcısı Turan Koç ile Van, Bitlis, Siirt, Muş, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Erciş Şube başkanları, yönetim kurulları, Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu temsilcileri katıldı.

Bölge toplantısına katılan şube temsilcilerinin yürüttükleri faaliyetleri anlattıkları toplantıda yapılması gereken çalışmalar, bölge sorunları, yapılabilecek faaliyetler gibi konular dile getirildi. Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç katılımcıların dile getirdikleri talep, görüş ve önerileri dikkatle dinledi.

Bölge toplantısının akabinde heyet, Erciş ve Bitlis şubelerine ve Bitlis Kız Öğrenci Yurduna ziyarette bulundu. Öğrenci yurdu ziyaretinde Başkan Dr. Şener Ağaç yurtta kalan öğrenciler ile bir araya gelerek hasbihal etti.