Ensar Vakfı, bursiyer öğrencileri Çınar Kitap Kahve'de buluştu

Ensar Vakfı Denizli Şubesi tarafından yürütülen Çınar Kitap Kahve'de her gün öğrenciler gelip ücretsiz hizmetlerden faydalanarak kitap okuyup ders çalışma fırsatı buluyor. Çınar Kitap Kahve’nin bu günkü konukları ise Ensar Vakfı Denizli Şubesi tarafından burs verilen öğrenciler oldu.

Ensar Vakfı Denizli Şube Başkanı Hüseyin Karademir, Çınar Kitap Kahve Proje koordinatörü Hasan Ali Yücel ve Genç Ensar Denizli Başkanı Feyzullah Dündar bursiyer öğrencilerle hasbihal ettiler.

Ensar Vakfı Denizli Şube Başkanı Hüseyin Karademir yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Biz sadece burs veren bir vakıf değiliz. Bursun yanında geleceğimiz olan gençlerimizin ahlaki ve manevi değerlere sahip imanlı ve inançlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışmalar yürütüyoruz.” dedi. Ensar Vakfı’nın önemini anlatan Karademir: “Vakıf insan merkezli bir hizmet olup, insanın yaşamındaki her alanında vardır. Bizler de vakıf anlayışından gelen ecdatlarımızın izinden gitmek için çaba sarf ediyoruz. İnsanımıza hizmet edebilmek için vakıf çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.