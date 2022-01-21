Ensar Vakfı 9. Büyük Türkiye Buluşması Antalya'da gerçekleştirildi

Ensar Vakfı'nın 2011 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Büyük Türkiye Buluşması'nın 9’uncusu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.

En son 2019 yılında gerçekleştirilen buluşma, salgın nedeni ile iki yıldır yapılamıyordu. Türkiye genelinde 152 şubeden temsilcilerin katıldığı program tanışma ve hasbihal toplantısı ile başladı.

Yoğun bir çalışma programının yapıldığı ikinci gün ise eğitim konuları, şube faaliyetleri, yurt çalışmaları üzerine panel ve toplantılar düzenlendi. Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Şener Ağaç, Vakıf Kurucularından Ali Erilli, Kerim Aytekin, Recep Çalık, Feyzullah Kıyıklık ve Mütevelli Heyet Üyeleri Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Küçük, İsmail Şirin ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güler’in panelist olduğu oturumlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen şube başkanları dilek ve temennilerini iletme fırsatı buldular.

Programın son oturumunda sürpriz bir konuk katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehit Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir programa konuk oldu. Katılımcılar, Şehit Ahmet Alp'i babasının ağzından dinledi, şehidin hatıraları yâd edildi. Şehit Ahmet Alp ile ilgili hazırlanan video izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

İki yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Büyük Türkiye Buluşmasında bir araya gelen Ensar Ailesi verilen serbest zaman aralıklarında muhabbet etme ve hasret giderme fırsatı yakaladı.

Çekilen aile fotoğrafı sonrası Ensar Vakfı 9. Büyük Türkiye Buluşmasının 3 günlük programı sona erdi.