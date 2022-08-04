Ensar Vakfı 36. geleneksel pikniği gerçekleşti
Ensar Vakfı 36. Geleneksel Pikniği Kirazlıbent Piknik Alanında gerçekleştirildi.
Sivil Toplum 04.08.2022, 16:12
Salgın nedeni ile iki yıl aradan sonra yapılan piknik programına çok sayıda vatandaş katıldı.
Çorba ikramı ile başlayan piknik çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, aktiviteler ve yemek ikramı ile devam etti.
Gerçekleşen piknik programına; İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ak Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sabahatdin Kayas ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek katılım göstererek konuşmalarını gerçekleştirdi.
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