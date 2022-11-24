Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Endonezya için çağrı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, depremle sarsılan Endonezya'ya acil yardım çağrısında bulundu. Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 271 kişi hayatını kaybetti, 22 binden fazla ev hasar gördü
Sivil Toplum 24.11.2022, 18:09
Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, Endonezya halkı, Cumhurbaşkanı ve hükümetine taziye dilekleri iletildi.
Müslüman ülkelere, insani yardım ve hayır kuruluşlarına Endonezya için acil yardım çağrısında bulunan Birlik, kardeşlere karşı yardım ve ihsanın şeri sorumluluk olduğunu ifade etti.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin yaralandığını aktardı.
BNPB'ye göre, 58 binin üzerinde kişinin yerinden olduğu depremde, 22 binden fazla ev hasar gördü.
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