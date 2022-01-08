banner38

Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele eden merhum Dr. Sadık Ahmet için doğumunun 75'inci yılında anma programı gerçekleştirdi.

Sivil Toplum 08.01.2022, 17:44
Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı yapıldı

"Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanları ve birçok davetli katıldı.

Program kapsamında Sadık Ahmet’e ait kişisel eşyalar konferans salonunun dışında sergilenirken, tören için hazırlanan yaka rozeti, pul ve kitap tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB'nin ortaklaşa hazırladığı "Doktor Sadık Ahmet" kitabında, akademisyen ve uzmanların makaleleri yer alıyor. Kitapta "Batı Trakya Türkleri ve Yaşadıkları Sorunlar", "Doktor Sadık Ahmet'in Hayatı ve Şahsiyeti" ve "Dr. Sadık Ahmet'in Mücadelesi" gibi bölümlerin yanı sıra Sadık Ahmet ile ilgili birçok kişiyle yapılan röportajlar bulunuyor.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Dr. Sadık Ahmet'in yaşamı ve mücadelesini anlatan videonun gösterimiyle başladı.

Ankara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosu sanatçıları, Dr. Sadık Ahmet'in sevdiği türküleri, Batı Trakyalı öğrenciler de anısına yazılan marşı seslendirdi.

"O bir halk adamıydı"

Kitabın editörlüğünü yapan Doç. Dr. Nilüfer Erdem, ilk olarak Batı Trakya Türklerinin Dr. Sadık Ahmet'i neden bu kadar çok sevdiği sorusuna cevap aradığını söyledi.

Bu sorunun cevabını kısa sürede bulduğunu aktaran Erdem, Dr. Ahmet'in Batı Trakya'da ziyaret etmediği bir Türk köyünün olmadığını, her Batı Trakyalı Türk ferdinin derdini dinlediğini belirtti. Erdem, "O bir halk adamıydı. Batı Trakya Türkleri kendilerinden biri olarak gördükleri Sadık Ahmet'i bağırlarına bastı." dedi.

Dr. Sadık Ahmet'in Yunanistan parlamentosunda görev yapmış ilk bağımsız Batı Trakya Türk Vekili olduğuna dikkati çeken Erdem, "Batı Trakya Türklerinin sorunlarını uluslararası platformlara taşımakta Dr. Sadık Ahmet'in rolü yadsınamaz. Doktor Sadık Ahmet'le birlikte Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesi farklı bir nitelik kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Her yerde Türk olduğumuzu haykıracağız"

Levent Sadık Ahmet de babasının hapse giderken bile, "Ben bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suç ise burada bir kez daha tekrar ediyorum; ben bir Türküm ve öyle kalacağım." cümlelerini kullandığını vurguladı.

Babasının sis perdesi henüz kalkmayan bir suikast sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizen Levent Sadık Ahmet, "O gün biz bir söz verdik; bayrak yere düşmez, dava burada bitmez. Biz, Sadık Ahmet'in soyadını taşıyan ailem her zaman ve her koşulda ne pahasına olursa olsun bu soyadını bu şekilde taşıyıp her zaman ve her yerde Türk olduğumuzu haykıracağız." diye konuştu.

İsteklerinin Türk olarak tanınmak olduğunu kaydeden Ahmet, demokrasinin beşiği olarak görülen Yunanistan'ın Türklere karşı hak ihlallerine imza atmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet, doğumunun 75. yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen programla anıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonundaki programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanları ve birçok davetli katıldı.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan, Sadık Ahmet'in ilkelerini yaşatabilmenin bir görev olduğunu dile getirerek, "Ama o bayrağı hiç indirmeden yukarıda tutmak, Batı Trakya gençliği üzerine verilmiş bir görevdir." şeklinde konuştu.

Sadık Ahmet'in kısa yaşam süresinde çok şey yaptığını hatırlatan Toptan, "Büyük adamlar işte böyle yapar. Büyük devletler de böyle yaparlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Batı Trakya Türklerinin sevginin, muhabbettin ve kardeşliğin sesini yükseltmeye çalıştığını belirterek, "Maalesef Yunanistan bu sesin çok uzağında, insanımızın onurunu hedef almaktadır." diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinin Sadık Ahmet'i hiçbir zaman unutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Onun cesaretlendirmesiyle adeta bir şeb-i yelda gibi Türk varlığının üzerine gelen dönemin karanlığı dağılabilmiş, insanımızın umudu yeşermiştir." sözlerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklüğünün ruhunda sembolleşen bir isim olduğunu ve inandığı hak davasından asla vazgeçmediğini söyledi.

Aydın, "Yunanistan'ın Lozan anlaşmasıyla teminat altına alınan eğitim, ibadet, seçme seçilme, milli kimliğin ifadesi ve kullanımı başta olmak üzere soydaşlarımız bir takım azınlık haklarından yoksun bırakma uygulamalarına maalesef devam etmektedir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, geçmişten gelen bütün acı hatıralardan ders çıkararak, geçmişe doğru bir şekilde bakılması ve geleceğe güçlü adımlarla gitmenin yollarının bulunması gerektiği dile getirdi.

Sadık Ahmet'in iyi yetişmiş bir lider olarak bir topluluğu ayağa kaldırdığını vurgulayan Çam, "Sadık Ahmet bunun nasıl mümkün olduğunu ortaya koydu ve başarılı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu anma programında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB'nin ortaklaşa hazırladığı "Doktor Sadık Ahmet" kitabının tanıtımı yapıldı.

#YTB #Dr. Sadık Ahmet
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Alanyaspor 20 31
8. Adana Demirspor 19 30
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 21
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 9