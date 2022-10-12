Diyanet-Sen Ankara 2 Nolu Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Genel kurulda teşkilat mensuplarına seslenen Genel Başkan Ali Yıldız, Diyanet-Sen olarak her zaman doğrunun ve haklının yanında olduklarını kaydederek, hiçbir zaman yanlışı savunur hale gelmediklerini dile getirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ettiklerini belirten Yıldız, “Türkiye’nin dört bir yanındaki teşkilat mensuplarıyla birlikte büyük başarılara imza attık. Önemli kazanımlar elde ettik. Her zaman din görevlilerinin hizmet kolu çalışanlarımızın yanında olduk” diye konuştu.

Çalışanların özlük ve ekonomik haklarını daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirten Yıldız, “Bugüne kadar herkesin karşısında dik durduk. Ülkenin en zor zamanlarında en ön cephede yer aldık. Tüm bunları herkes biliyor. O yüzden din görevlilerinin yegane umudu Diyanet-Sen’dir. Teşkilatımız bu ülkenin çimentosudur. Diyanet-Sen Ankara 2 Nolu Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nun tüm Diyanet-Sen teşkilatlarına ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.”