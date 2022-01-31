Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı düzenlendi

Çalıştaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, yazar Hayati İnanç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Kılıç, YEE Bükreş Müdürü Mustafa Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak YEE ile üçüncüsü gerçekleştirilmekte olan çalıştayın herkes tarafından çok ciddi şekilde takip edilen ve değer verilen bir program haline geldiğini söyledi.

"Bu tür organizasyonların artmasının yurt dışındaki Türklerin, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, yurt dışındaki Türkçe dostlarının, devletini, milletini kendi yanlarında hissetmesi bakımından önem arz etmektedir." diyen Şahin, kendilerine bu iş birliği fırsatını veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

YEE Başkanı Ateş de kurum olarak bulundukları ülkelerde güvene dayalı bağlar oluşturduklarını anlattı.

Türkiye'den gelen bilim insanlarının sunumlarıyla Rumen halkı ve medyasıyla bir araya gelindiğini belirten Ateş, çalıştayı biraz daha geliştirdiklerini ve sonuçlarını bildiri olarak yayımladıklarını ifade etti.

Ateş, Türkçenin medya mecralarında, içerik üretiminde daha fazla kullanılması açısından çalıştayı çok kıymetli bulduğuna işaret ederek, bu açıdan iki kurumun birlikte çalışmasının oldukça verimli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Füsun Aramaz da Romanya'da Türkçenin çok özel bir yeri olduğuna dikkati çekerek, bu etkinlikle Türkçe öğreniminin bir kez daha önemine işaret edildiğini aktardı.

- Eski Başbakan Ponta, Türkçe açılış konuşması yaptı

Etkinliğin açılışında Türkçe konuşma yapan Romanya’nın eski Başbakanı Victor Ponta, YEE'de Türkçe öğrendiğini ve ilk kez bir organizasyonda kalabalığa Türkçe hitap ettiği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Sizlere Türkçe konuşarak sürpriz yapmak istedim." diyen Ponta, eski bir başbakan olarak değil çalışkan Türkçe öğrencisi olduğu için programa katıldığını ifade etti.

Çalıştay, daha sonra yazar Hayati İnanç’ın kitap imza etkinliği ve Rumen müzik grubu Anton Pann'ın "Türk ve Rumen Ezgileri" müzik dinletisiyle devam etti.

Etkinlik kapsamında yarın, Bükreş YEE merkezinde "Atölye Çalışmaları" da gerçekleşecek.