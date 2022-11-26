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Deniz Feneri’nden beş günde iki okul açılışı

Deniz Feneri Derneği, 5 günde 2 okul açılışı yaparak eğitimden mahrum kalmış çocukların umudu olmaya devam ediyor.

Sivil Toplum 26.11.2022, 17:50
Deniz Feneri’nden beş günde iki okul açılışı

Temelleri birkaç yıl önce atılan ve kısa sürede inşası tamamlanan okullardan biri Suriye İdlib’de, diğeri ise Tayland Pattani’de bulunuyor. Deniz Feneri Derneği, birbirine 8 bin km uzaklıkta olan bu ülkelerde eğitimin aksamaması için, iyiliğin sınırları aşan ve aştıkça büyüyen bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Suriye’nin Kemmune Bölgesi’nde inşa edilen İyilik Okulu, bölgedeki en büyük eksiklerden olan eğitim eksiğini tamamlamış oldu. 18 sınıftan oluşan okulumuzda 1280 öğrenci yarım kalmış olan eğitim hayatlarına devam edebilecek. Ayrıca öğrencilerden geriye kalan zamanlarda bölgedeki yetişkinler de eğitim görme fırsatı elde edecek.

Dünya İyilik Günü’nde açılışı gerçekleştirilen İyilik Okulu’nun inşasının tamamlanmasında birçok kişi ve kurumun katkısı oldu. Açılışta iyiliğin birleştirici özelliğine dikkat çeken Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz Beyefendi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada bu kadar zulümler varken zulmün karşısındaki en önemli silah iyiliktir. İyiliği bütün dünyaya yaymak zorundayız. Eğer biz iyiliği yayabilirsek, iyilik içerisinde nesiller yetiştirebilirsek zulmün karanlığını ortadan kaldırabiliriz.”

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde açılışı gerçekleştirilen Pattani 15 Temmuz Şehitler İlkokulu, 10 sınıf ve 2 laboratuvara sahip. 450 öğrencinin eğitim görmesi planlanan okulumuzun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz Beyefendi, 15 Temmuz Şehitler İlkokulu’nun yapılış hikayesini şu şekilde aktardı:

“Deniz Feneri Akdeniz Temsilcimiz Ahmet Sargın kardeşimiz, Deniz Feneri İyilik Okulu Projesi’ni anlatırken, programı izleyen Antalya Eski Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’ nun kızları, programdan etkilenip, anne babalarıyla istişare ederek bir İyilik Projesi yapmak için yola çıkıyorlar. Sayın Valimizin himayesinde, Antalya Gönüllülerinin destekleriyle işte bu güzel eser, “15 Temmuz Şehitleri İlkokulu” İyilik Okulu Projesi olarak inşa edilerek, sizlerin hizmetine sunuluyor.”

Sayın Valimize, Antalya Gönüllülerimize Deniz Feneri Ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Projeyi başlatan kızlarına, bütün ömürlerinin sıhhat, afiyet ve iyilikler içinde geçmelerini diliyorum.

"15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye büyük bir ihaneti yaşadı. İçimizdeki bazı hainler, Türkiye’ye düşmanlık besleyen yabancı aktörlerle birlikte Türkiye’yi işgale kalkıştılar. Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin cesaretle işgale direnmesiyle, işgal girişimi boşa çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi silahını, kendi milletine yönelten hainlerin saldırısı sonucu, işgale direnen 251 kahramanımız şehit düştü. Biz de şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak üzere, bu okulumuza, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu adını verdik. Sizlerden, şehitlerimize dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum.

Pattani, fiziki olarak Türkiye’ye uzak, ama biz biliyoruz ki gönüllerimiz çok yakın. Allah, bu birlikteliğimizi daim etsin inşallah. Bu okul aynı zamanda, Türkiye ile Tayland arasındaki eğitim ve kültür alanında iş birliğimizin gelişmesine katkı vereceğine inanıyorum. Bizleri ülkenizde, beldenizde misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu okulun imarına hamilik yapan Sayın Valimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Aile efradına sağlık ve afiyet diliyorum.”

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız Beyefendi, açılışı gerçekleştirilen okullarımız ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

“Deniz Feneri Derneği, durmadan yorulmadan tüm ihtiyaç sahibi ve mazlumların yardımına koşmayı sürdürmektedir. Bir hafta içerisinde çocukların eğitimi için çok önemli iki eser meydana getirilmiş oldu. İki özel günde açılışı gerçekleştirilen okullarımız sayesinde eğitimi yarım kalmış yavrularımız daha iyi imkanlar içerisinde kaldıkları yerden devam edebilecek. Yurtiçi ve yurtdışında yaptığımız yardım çalışmalarını sürdürerek kardeşlerimize olan desteğimizi her daim devam ettireceğiz.”

Pattani’de inşa edilen okulumuzda büyük emeği olan Deniz Feneri Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın Beyefendi duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı:

“2018 yılında temelini attığımız okulumuzun inşası 2020 yılında tamamlandı. Yaşanan pandemi sürecinden dolayı yüz yüze eğitime ara verildi ve 2021 yılının Mayıs ayında ilk öğrencileriyle okulumuz buluştu. Büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştirdiğimiz okulumuz sayesinde kardeşlerimizin kesintiye uğrayan eğitim hayatları kaldıkları yerden devam ediyor. 12 milyon Müslümanın yaşadığı Tayland’da yaptığımız bu hizmet neticesinde aradaki mesafenin kardeşliğimize engel olmadığını bir kez daha ortaya koymuş olduk.”

#Deniz Feneri #okul
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