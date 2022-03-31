Deniz Feneri Ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor

Ramazan ayına sayılı günler kala derneğimizin tüm temsilcilik ve şubelerince ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ve takibi yapılan ailelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Tüm İslam aleminin huzurla geçireceği bir Ramazan ayının yaşanması adına yetkililerimiz ve gönüllülerimizle el ele vererek mazlumlara iyiliği ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği Lojistik Sorumlusu Mücahit Karayılan Beyefendi gıda yardımlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması ile alakalı şu ifadelerde bulundu:

“Kapısı çalınan her ailenin ayrı bir hikayesi ayrı bir tepkisi bizi karşılıyor. Fakat çocukların sevinci hiç değişmiyor. Bir ailemize teslim ettiğimiz kumanyaya sarılan yavrumuz ‘bize çikolata mı getirdin’ deyince hepimiz duygulandık. Bu güzel duyguların bereketi tüm çalışmalarımıza işlenir inşallah. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Son yoksula ulaşıncaya dek bu çatı altında gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.”

Ailelerimize ulaştırılan bir adet gıda kolisinde; bezelye konserve, bisküvi, bulgur, makarna, çay, puding, çokokrem, kırmızı mercimek, hazır çorba, pekmez, nohut, pirinç, salça, sıvı yağ, şehriye, toz şeker, tuz, un ve zeytin bulunuyor.

Sizler de “Gıda Yardımı” projemizle bir ailemize gıda yardımı yapabilir, mutfak eksiklerinin karşılanmasına vesile olabilirsiniz.