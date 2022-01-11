Deniz Feneri'nden Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı
Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi, Myanmar'da Budistlerin katliamlarından ve zulümlerinden kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.
Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Ufukcan Değer Beyefendi, yardım çalışmalarındaki hislerini ve bölgedeki gelişmeleri şöyle aktardı:
“Arakan Kampları, yaklaşık 2 milyon sığınmacının yaşama tutunmaya çalıştığı ve şartların çok kötü olduğunu gözlemlediğimiz yerler. Bu kampların oluşmasında dahi büyük zulümler var. Myanmar’da yaşayan Arakanlıların yalnızca Müslüman olduklarını ikrar etmelerinden dolayı dayanılmayacak seviyede Budist işkencelerine maruz kalmaları bu kampların oluşmasına sebep olmuş. Mazlum Arakanlıların kamplarda kalıcı olmamalarını sağlayabilmek için sadece ağaç evlerde yaşamalarına izin veriliyor. Maalesef en tabi ihtiyaçlarını giderme imkanını dahi bulamayan Arakanlı Müslümanlar bizlerden gidecek yardımları bekliyorlar. Bizler de Deniz Feneri Derneği olarak mağduriyeti giderme adına Arakan kamplarında bambu evler ve mescitlerin kurulması için gerekli malzemeler ile kıyafet ve gıda dağıtımlarını organize etmeye devam ediyoruz. Destek ve katkılarını esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”
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