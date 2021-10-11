Deniz Feneri Derneği'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Erzurum iline bağlı Toprakkale ve Canören köylerindeki ilkokulları ziyarette bulunan temsilcimiz 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim yardımı ve “İyi ki Varsınız Çocuklar” hediye paketi ulaştırdı. Evlatlarımız, kış gelmeden önce ulaştırılan giysiler ve hediye paketi içinden çıkan çikolata ve şekerlemeler ile bayram sevinci yaşadılar.

Muş iline bağlı köylerde ise geçim sıkıntısı yaşayan 100 ailemize gıda yardımı yapıldı. Gıda yardımı kapsamında dağıtımı gerçekleşen kumanyalar ile bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarının tamamı karşılanıyor.