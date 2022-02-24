Dakar'da 'Türk Evi' sergisi açıldı
Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Dakar merkezinde Türk Evi sergisi açıldı. Sergi ile Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması amaçlanıyor.
Sivil Toplum 24.02.2022, 18:16
Dakar YEE'de düzenlenen Türk Evi sergisinin açılış programına, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, davetliler ve gazeteciler katıldı.
YEE Başkanı Ateş, dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin kültür elçiliğini yapan YEE'nin Türk Evi sergisini Büyükelçi Kavas ile açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inancını belirtti.
Türk mimarisinin konu alındığı sergi ile Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması ve Türkiye'nin gerçekçi bir şekilde anlatılması hedefleniyor.
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