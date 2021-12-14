Chicago Bulls'a Kovid-19 engeli
NBA'de Bulls'un oynayacağı Detroit Pistons ve Toronto Raptors müsabakaları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Sivil Toplum 14.12.2021, 20:48
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un 2 karşılaşması, sağlık protokollerinin 10 oyuncusunun kadroya girmesine izin vermemesi nedeniyle ertelendi.
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bulls'un maç programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olduğu saptanan oyuncuları sebebiyle aksayacak.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bulls'un, TSİ yarın sabaha karşı oynayacağı Detroit Pistons ve 17 Aralık Cuma günü sabaha karşı oynayacağı Toronto Raptors müsabakaları, ileri bir tarihe alındı.
NBA'in sağlık protokolleri doğrultusunda kişiler, 24 saat içinde iki testi negatif çıkıncaya kadar veya en az 10 gün karantinada kalıyor.
Kaynak: AA
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|20
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|19
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|18
|17. Denizlispor
|15
|15
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|15
|13
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|15
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|25
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|16
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|15
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|16
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|19
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|16
|18
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|16
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|16
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|15
|11
|19. Newcastle
|16
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|17
|12
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