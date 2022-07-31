Cem Bölükbaşı Macaristan'da 13. oldu
Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.
Sivil Toplum 31.07.2022, 21:48
Formula 2'de yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de piste çıktı.
4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59:42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13. sırada geçti.
Yarışta, Fransız Theo Pourchaire birinci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi ikinci, Japon Ayumu Iwasa üçüncü sırayı aldı.
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