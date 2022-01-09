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Çelebi Buluşması Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlendi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ve MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü Çelebi programının ikinci dönemi kapsamında Çelebi Buluşması düzenlendi.

Sivil Toplum 09.01.2022, 17:40 09.01.2022, 17:40
Çelebi Buluşması Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlendi

Dil eğitimi verilen imam hatip liselerinin öğrencileriyle sürdürülen Çelebi programında yer alan gençler, Çelebi Buluşmasında bir araya geldi. İkinci yıl nedeniyle yapılan buluşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programda imam hatip lisesi öğrencilerinin sadece yabancı dil öğrenmediklerini, medeniyetlerini, tarihlerini, ümmet coğrafyalarını da tanıdıklarını belirterek, “İnşallah sosyal, kültürel ve akademik olarak kendini geliştiren ahlak ve maneviyat sahibi nice gençlerimiz yetişecektir. İslam’ın hakikati nesillere ve çağlara ulaşacak ve insanlık aradığı huzura kavuşacaktır" dedi.

Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'ndaki programa, çalışmada yer alan 7 ayrı dilde eğitimlerin verildiği 11 okulun öğrencileri katıldı. 

İslam’ın mesajını ileteceksiniz

Programda gençlere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugünün şartlarında artık ülkeler arasında engellerin neredeyse kalktığını, toplumların kültürlerini birbirine aktarmasının çok daha kolay hale geldiğini anlattı. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna eğitim, ticaret, kültür gezisi, tedavi için yapılan seyahatler gibi sebeplerle milyonlarca insanın her an hareket halinde olduğunu kaydeden Erbaş, “Ülkemize de farklı nedenlerle farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip milyonlarca insan gelmektedir. Çin'den, Japonya'dan, Rusya'dan, Latin Amerika ülkelerinden, Almanya'dan, Fransa'dan ve dünyanın her yerinden ülkemizi ziyaret eden misafirler, sizler sayesinde İslam'ın evrensel barış ve esenlik mesajlarıyla tanışacaktır. Bütün mücadelemiz, emeklerimiz bunun içindir” dedi. Gençlere, her birinin liseyi bitirdikten sonra ideallerinize uygun üniversitelerde okuyacaklarını hatırlatan Erbaş, bu gayretlerini sürdürerek Türkiye’den yurt dışına giden öğrencilere, akademisyenlere, iş insanlarına da rehberlik edeceklerini aktardı. 

Ahlak ve maneviyat sahibi gençler yetişiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin Çelebi programında sadece bir yabancı dil öğrenmediklerini, medeniyetimizi, tarihimizi, ümmet coğrafyamızı da tanıdıklarını kaydederek şunları aktardı: Buna dönük okumalar yapıyorsunuz, analizlerde bulunuyorsunuz. Aynı şekilde diğer meselelerle ilgili olarak münazaralarla fikir alışverişleriyle zihinlerinizi ve kalplerinizi kuvvetlendiriyorsunuz. İnşallah bu çalışmalar her geçen gün güçlenerek devam edecektir. Bu sayede imam hatip şuuruyla kardeşlik ve samimiyet bağları daha da güçlenecektir. Sosyal, kültürel ve akademik olarak kendini geliştiren ahlak ve maneviyat sahibi nice gençlerimiz yetişecektir. İslam’ın hakikati nesillere ve çağlara ulaşacak ve insanlık aradığı huzura kavuşacaktır.

Dünyaya barışı taşıyacaksınız

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, programa İstanbul'un çeşitli ilçeleri, Van ve İzmir'den katılan, İspanyolca, Almanca, Japonca ve Çince gibi farklı dilleri öğrenen öğrencileri selamlayarak, dil öğrenmenin kendilerinin gelecekleri ve kariyerleri noktasında başkalarında olmayan donanımları kazanmaları için önemli bir yetkinlik olduğunu ifade etti. Gençlerin farklı dillerdeki yetkinliklerle dünyada İslam'ın bayraktarları ve taşıyıcıları olacaklarına dikkat çeken Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Dünya 21. yüzyıla çok sancılı başladı. Ekonomik krizlerle başladı, salgınla devam ediyor. Büyük güçlerin aralarındaki rekabetin kızışmaya başladığını görüyoruz. Tarihte bu tür kızışma olduğu zaman savaşlar, huzursuzluklar, katliamlar olmuş. İnsanlar birbirine acımadan kıymışlar. Hem de yüzyıllarca süren savaşlar, mücadelelerden bahsediyoruz. Dünya yine öyle zamanların belki de arifesinde. Böyle bir zamanda dünyanın İslam'ın barış mesajına belki her zamandan daha fazla ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunu bütün insanlığın dilleriyle onlara taşıyacak olan da sizlersiniz, imam hatiplerimiz.

100 yıl sonra adınız anılacak

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da gençlere hitabında, “Yüzyıllar evvel yalnızca dönemlerine ışık tutma iddiasıyla değil de yüzyıllar sonrasını da aydınlatma iddiasıyla yola çıkan çelebilerin 21. yüzyıldaki temsilcileri olarak sizler sadece bugünlere değil yarınlara da ışık tutacak, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 100 yıl sonra sizlerin adları ümmet coğrafyasında anılır olacak. Biz  buna inanıyoruz. Bu gaye ve bu amaçla yola çıktık” dedi. Çelebi ruhunun imam hatip gençliği ile yeniden canlandığını ve ayağa kalktığını belirten Ceylan, “Buradan yüz yıl öteye gidip, 20-30 yıl öteye gidip oradan bugüne dönüp baktığımızda çok büyük bir çalışmanın içinde bulunduğunuza şahitlik ediyor olacağız. Ben inanıyorum ki bugünün çelebileri, 21. yüzyılın dönüştürücü unsuru toplumu yeniden ayağa kaldıracak yeni dinamikleri kurgulayacak nesiller olacaktır” diye konuştu. 

Yeni vizyonla devam ediyoruz

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ise konuşmasında imam hatip liselerinin program çeşitliliği konusunda bilgi verdi. İmam hatip okullarının Türkiyemizin stratejik konumu ve İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için yeni bir vizyonla yoluna ve hedefine devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları aktardı: Bu sebeple fen ve sosyal bilimler programı, 9 dilde hazırlık sınıfları eğitimi, 94 İslam ülkesinden veya müslümanların yaşadığı ülkelerden 1500 öğrenciyle uluslararası imam hatip liseleri, kadim musikimiz ve geleneksel sanatlarımızı toplumumuzla buluşturmak üzere güzel sanatlar eğitimi, örgün eğitimle birlikte geleceğin hafızları yetiştiren hafızlık projesi, milli teknoloji hamlesinin öncüsünü yetiştirecek teknoloji anadolu imam hatip lisesi ve geleceğin milli manevi değerlerine sahip rol model sporcularını yetiştiren spor imam hatip lisesi ve hafızları ilahiyat fakültelerine hazırlayan imam hatip liseleriyle imam hatip okullarımız 2016’dan itibaren yoluna devam ediyor.

Bir vazife olduğunu düşündük

MÜSDAV Başkanı Erdal Atalay da, imam hatip okullarıyla ilgili birşeyler yapmak istediklerini; özellikle yabancı dilde hazırlık sınıfı eğitimi veren okulları desteklemenin bir sorumluluk, bir vazife ve bir emanet olduğuna inandıklarını söyledi. Bugün İslam’ın barış ve huzur getiren evrensel mesajını insanlığı sunma konusunda en önemli eksikliklerden birinin dil olduğunu belirten Atalay, “Dünyanın dört bir yanında artık ülkemizden, bizden ve sizlerden umudu olan insanlara ulaşmak gerekiyor. Bunun için de hem dil bilmek, hem de dinimizi bilmek durumundayız. Bu amaçla paydaşlarımızla birlikte Çelebi programımızı başlattık” diye konuştu. 

#ÖNDER İmam Hatipliler Derneği #MÜSDAV
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