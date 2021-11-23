Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü iyiliğe örnek oluyor

Bu dönem altıncı su kuyusunu tamamlayan Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü, ikinci dönem için kendilerine yedinci su kuyusuna karşılık gelecek tutarı toplamayı hedef koydular. Bu iyilik hikayesi sayesinde Bangladeş, Benin, Etiyopya, Kamerun ve Mali’den sonra şimdi Nijer’de de okulumuz adına açılan su kuyusu ile bölge halkı güvenli ve sağlıklı su kaynağına kavuşacak.

Deniz Feneri Derneği İstanbul Temsilciliği İyilik Okulu Sorumlusu Abdullah Cemil Üzer Beyefendi, projeye destek veren öğrencilerimiz ve okul yönetimimiz ile alakalı duygu ve şükranlarını şöyle ifade etti:

“Okulumuzun öğrencilerini her sene açmaya gayret gösterdiği su kuyuları ile yalnızca akademik yönden geliştirmeyi değil aynı zamanda onları uygulamalı bir iyilik projesine dahil ederek yardım etme melekelerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığını görüyorum. Bu hepimiz için birer şükür sebebidir. Bu vesile ile projemize desteklerini esirgemeyen Cebir Okulları Kurucusu Sayın Hacı Mustafa Cebir ve Kurtköy Kampüs Müdürü Sayın Şeyh Ali Tuğ Beyefendilere şükranlarımı sunuyorum.”