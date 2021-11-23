Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü iyiliğe örnek oluyor
Deniz Feneri Derneği İstanbul Temsilciliği, İyilik Okulu çalışmaları kapsamında ilimizde bulunan okullarla beraber birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü öğrencileri 2014 yılından bu yana birer iyilik gönüllüsü olarak su kuyusu yardımında bulunuyor ve iyiliğe örnek oluyorlar.
Bu dönem altıncı su kuyusunu tamamlayan Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü, ikinci dönem için kendilerine yedinci su kuyusuna karşılık gelecek tutarı toplamayı hedef koydular. Bu iyilik hikayesi sayesinde Bangladeş, Benin, Etiyopya, Kamerun ve Mali’den sonra şimdi Nijer’de de okulumuz adına açılan su kuyusu ile bölge halkı güvenli ve sağlıklı su kaynağına kavuşacak.
Deniz Feneri Derneği İstanbul Temsilciliği İyilik Okulu Sorumlusu Abdullah Cemil Üzer Beyefendi, projeye destek veren öğrencilerimiz ve okul yönetimimiz ile alakalı duygu ve şükranlarını şöyle ifade etti:
“Okulumuzun öğrencilerini her sene açmaya gayret gösterdiği su kuyuları ile yalnızca akademik yönden geliştirmeyi değil aynı zamanda onları uygulamalı bir iyilik projesine dahil ederek yardım etme melekelerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığını görüyorum. Bu hepimiz için birer şükür sebebidir. Bu vesile ile projemize desteklerini esirgemeyen Cebir Okulları Kurucusu Sayın Hacı Mustafa Cebir ve Kurtköy Kampüs Müdürü Sayın Şeyh Ali Tuğ Beyefendilere şükranlarımı sunuyorum.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
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|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
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|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
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|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
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|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
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|14
|15
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|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
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|14
|7