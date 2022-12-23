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Cansuyu Derneği yetimleri unutmuyor

Kurulduğu gündem beri Dünya’da ve Türkiye’de bulunan mazlum ve mağdurlara ulaşmak için çabalayan Cansuyu Derneği, dünya üzerinde ki yetimleri de unutmuyor.

Sivil Toplum 23.12.2022, 16:16 23.12.2022, 16:47
Cansuyu Derneği yetimleri unutmuyor

Dünya üzerinde mazlum ve mağdurlara ulaşmayı hedefleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hem Dünya üzerinde hem de Türkiye’de bulunan yetimlere vatandaşlardan aldığı yetim aidatlarını her ay ulaştırarak yetimleri korumaya almaya devam ediyor. Yetim sponsoru olan vatandaşlara ise yetimler ile ilgili bilgileri barındıran yetim karnelerini ulaştırarak vatandaşların verdiği yetim aidatlarının kime ulaştığı ile ilgili sorularının cevabına ulaşmasını sağlıyor.

PROJELER İLE DAYANIŞMA DAHA DA ARTTIRILIYOR

Bir yetime sponsor olmak isteyen vatandaşlar için birçok yol bulunuyor. Sponsorluklar bireysel olarak bir ya da birden çok yetimi himaye etme şeklinde olabileceği gibi; okulların, sınıfların, kurumların, arkadaş gruplarının, ya da farklı grupların bir araya gelerek oluşturacakları havuzdan elde edecekleri birikimlerle yetim sponsorluğu üstlenmeleri şeklinde olabilmesi de mümkün. Gerçekleştirilen projeler ile dayanışmanın arttırılması hedefleniyor.

DAHA ÇOK YETİME SAHİP ÇIKMAYA İHTİYAÇ VAR

Hem Dünya’da hem de Türkiye’de yetim sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, yaranın sayılması için gerçekleştirilen projelere destek çağrısında bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Üzülerek görüyor, gözlemliyor ve çağrı da bulunuyoruz ki; yaranın, sayının bu kadar fazla olduğu bir zamanda daha çok gayrete, daha çok yetime sahip çıkmaya ihtiyaç vardır. Yetimin ihtiyacı yalnızca yiyecek ve giyecekten, okuyup diploma sahibi olmaktan ibaret algılanmamalıdır. Sadece yetime kazandırma değil, aynı zamanda yetimi kazanmayı hedef haline getiren Cansuyu Derneği Yetim Projesi ile yetimleri sahiplenmede kurumsal kimliğini ön plana çıkarmıştır” dedi.

BU ÇOCUKLAR BİZİM EMANETLERİMİZ

Birçok sebep ile mağdur duruma düşen, ailesini kaybeden yetimlerin büyük sorunlar ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Köylü, “Savaşlar, işgaller, işkenceler, zulümler ve türlü hastalıklar yüzünden milyonlarca çocuk yetim durumuna düşüyor. Farklı kıtalarda, ülkelerde, hatta ülkemizde ailesini kaybeden çocuklar, babasız kalan yavrular, yaşanan bu ağır sıkıntıdan dolayı türlü sıkıntılarla karşı karşıya.  En zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdalar. Bu çocuklar, bu yavrular, bizim, bizim yetimlerimiz, emanetlerimiz. Cansuyu Derneği olarak, Türkiye, Gazze, Pakistan, Yemen başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki on binlerce yetime kucak açıyoruz. ‘Yetimler Emanetimiz, Tebessüm Ettirmek Vazifemiz’ düsturuyla yapmış olduğumuz çağrıya, siz de bir yetime sahip çıkarak destek olabilirsiniz. Sponsoru olduğunuz yetimin karnesini şeref madalyası misali evinizin başköşesine koyabilirsiniz. Günümüz şartları göz önüne alınarak bir yetimin aylık sponsorluk bedeli 200 TL olarak belirlenmiştir. Siz de bir yetimin sponsoru olmak isterseniz 4446639 numaralı telefonu arayarak veya internet adresimiz www.cansuyu.org.tr üzerinden bize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

#cansuyu derneği
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