Cansuyu Derneği'nden Kamerun'a yardım

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den bağışçıların adak, akika ve şükür kurbanlarını da kesen ekipler, yaklaşık 6 bin kişiye et dağıttı. Toplam 10 bin kişiye yardım ulaştırıldı.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Çad-Kamerun sınırındaki mültecilerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Aralık ayında 200 kişi çatışmalar sonucu hayatını kaybetti. 50 bin Kamerunlu sınırı geçerek Çad tarafına sığındı. Çadır ve barınaklarda hayatta kalmaya çalışan bu insanlara yönelik bütüncül bir yardım ve çözüm girişimi maalesef olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, bağışçıların destekleriyle bölgedeki yardımlarının devam edeceğini kaydetti.