Cansuyu Derneği'nden Afganistan'a gıda yardımı

Dernekten yapılan açıklamada, uzun yıllardır çeşitli projeler ile Afganistan halkının yanında olan derneğin, bu yardımla ülkedeki acil insani yardım ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çalışmalarının ilk adımını tamamladığı bildirildi.

Bu kapsamda ülkenin Belh, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 900 aileye 40 ton kuru gıda ile 2 bin 700 litre yemeklik sıvı yağ dağıtıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca başkent Kabil'de onlarca yetim çocuğa da kışlık giyecek ve ayakkabılardan oluşan hediye paketlerinin teslim edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca dernek olarak ülkenin ücra köşelerinde suya ihtiyaç duyulan noktalarda 10 temiz ve içilebilir su kuyusu açmak için yer tespiti yapılarak çalışmalara başlandığı vurgulandı.

Kısa sürede tamamlanması planlanan projenin bu ilk adımı ile yaklaşık 8 bin kişinin temiz ve içilebilir suya, ücretsiz şekilde, yılın tüm dönemlerinde kolayca ulaşabileceği aktarılan açıklamada, dernek olarak zorlu bir süreçten geçen Afganistan halkının yanında olmaya devam edecekleri belirtildi.