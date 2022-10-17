banner38

BM INSARAG Değerlendirme Toplantısı, Türkiye’de gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG) Afrika, Avrupa ve Ortadoğu (AEME) Bölge Değerlendirme Toplantısı, AFAD Merkez Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. BM INSARAG AEME Bölge Başkanı Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 30 Ülkeden 74 Katılımcı yer alıyor. Organizasyonunu AFAD’ın üstlendiği tatbikatın açılışını, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, INSARAG Sekreteri Sebastian RHODES-STAMPA ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer yaptı.

Sivil Toplum 17.10.2022, 18:04 17.10.2022, 18:07
BM INSARAG Değerlendirme Toplantısı, Türkiye’de gerçekleştirildi

BM INSARAG'ın, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Bölge Değerlendirme Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Toplantının açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, INSARAG Sekreteri RHODES-STAMPA ve AFAD Başkanı Vali Sezer birer konuşma yaptı.

Tatbikatla Birlikte Toplam Katılımcı Sayısı 35 Ülkeden 175 Kişiye Ulaştı

İki gün süren toplantıda, bölgesel düzeyde değerlendirmeler yapılıyor. 2022 ve 2023 bölgesel çalışma planları ve öncelikleri ele alınıyor. Küresel gelişmeleri değerlendirilirken başarılı olunan konular ve mesafe kat edilmesi gereken başlıklar görüşülüyor. Katılımcı sayısı, hemen öncesindeki Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX) de dikkate alındığında 35 ülkeden 175 afet uzmanına ulaşıyor.

Türkiye, Bölge Ülkelerinden Daha Geniş Bir Coğrafyaya Davet Gönderdi

Türkiye, INSARAG Sekretaryasının yaptığı davetler dışında da toplantı ve öncesindeki tatbikata katılımı teşvik etti. 45 bölge ülkesine, Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemcilerine, INSARAG Amerika ve Asya-Pasifik Bölge Başkanları ile Başkan Yardımcılarına, Lübnan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet mektupları gönderdi. Toplam 57 ayrı ülke ve teşkilat temsilcisini, bölge toplantısına katılmaları için yüreklendirdi.

#BM INSARAG Değerlendirme Toplantısı #AFAD
Yorumlar (0)
banner35
20
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23