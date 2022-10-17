BM INSARAG Değerlendirme Toplantısı, Türkiye’de gerçekleştirildi

BM INSARAG'ın, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Bölge Değerlendirme Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Toplantının açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, INSARAG Sekreteri RHODES-STAMPA ve AFAD Başkanı Vali Sezer birer konuşma yaptı.

Tatbikatla Birlikte Toplam Katılımcı Sayısı 35 Ülkeden 175 Kişiye Ulaştı

İki gün süren toplantıda, bölgesel düzeyde değerlendirmeler yapılıyor. 2022 ve 2023 bölgesel çalışma planları ve öncelikleri ele alınıyor. Küresel gelişmeleri değerlendirilirken başarılı olunan konular ve mesafe kat edilmesi gereken başlıklar görüşülüyor. Katılımcı sayısı, hemen öncesindeki Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX) de dikkate alındığında 35 ülkeden 175 afet uzmanına ulaşıyor.

Türkiye, Bölge Ülkelerinden Daha Geniş Bir Coğrafyaya Davet Gönderdi

Türkiye, INSARAG Sekretaryasının yaptığı davetler dışında da toplantı ve öncesindeki tatbikata katılımı teşvik etti. 45 bölge ülkesine, Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemcilerine, INSARAG Amerika ve Asya-Pasifik Bölge Başkanları ile Başkan Yardımcılarına, Lübnan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet mektupları gönderdi. Toplam 57 ayrı ülke ve teşkilat temsilcisini, bölge toplantısına katılmaları için yüreklendirdi.