Beşir Derneğinden 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti
Dünyanın çeşitli noktalarında yardım faaliyeti yürüten Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.
Sivil Toplum 21.07.2022, 18:39
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 32 bin hisselik kurban bağışıyla Türkiye ile birlikte dünyada 22 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine et dağıtıldı.
Kurban etini yurt içi ve yurt dışındaki toplam 560 bin 565 kişiye ulaştıran Beşir Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu Türkiye, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Nijer, Suriye, Togo ve Kenya gibi birçok ülke ve bölgede gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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