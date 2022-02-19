Beşir Derneği'nin yardımları Afganistan'a ulaştı

Beşir Derneğinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki "İyilik Treni" projesi ile Afganistan'a ulaşan 40 tonluk insani yardım malzemesinin dağıtımına başlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afganistan'a yönelik acil yardım faaliyetinde bulunan dernek, Herat şehrindeki yardım dağıtımından sonra ülkenin Badgis vilayetindeki ihtiyaç sahibi 300 aileye daha insani yardım malzemesi dağıtımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği yetkilisi Abdussamed Çınar, toplam 40 ton 165 kilogram insani yardım malzemesini Afganistan halkına teslim etmeye başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırseverlerimizin emanetlerini AFAD koordinasyonundaki birinci İyilik Treni ile Afganistan'a ulaştırdık. Şu anda buraya yönelik hazırladığımız un, kumanya, battaniye, muhtelif kışlık giyim ve ayakkabı gibi insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk dağıtımımızı Herat'ın merkezinde yapmıştık. İkincisini ise dün Badgis vilayetindeki 300 aileye yaptık. Hayırseverlerimizin emanetlerini bir an evvel mazlum Afgan halkına ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra Mezar-ı Şerif'e geçeceğiz."

Beşir Derneğinin de aralarında bulunduğu çeşitli STK'ların katılımı ile AFAD koordinasyonunda hayata geçirilen İyilik Treni projesinin ilk seferi Ankara Garı'ndan 27 Ocak'ta yapılmış, 40 tonu Beşir Derneğine ait olmak üzere toplam 747,7 tonluk insani yardım malzemesi 12 gün sonra Afganistan'a ulaşmıştı.