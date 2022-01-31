Beşir Derneği'nden Suriye ve Afganistan'a yardım

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda Türk STK'ların desteği ile hazırlanan İyilik Treni'ne 2 tır insani yardım malzemesi ile gönderen, Suriye'de ekmek fırınları, aşevleri ve "Briket Ev" projeleri ile mazlumlara sığınak olan dernek tarafından Afganistan ve Suriye'deki ihtiyaçlılar için yardım kampanyası başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, soğuk kış günlerinde aileleri çadırlardan kurtararak briket gibi kalıcı konutlara taşıyacaklarını belirtti.

Sarıyar, Arakan'dan Yemen'e, Suriye'den Afganistan'a uzanan gönül coğrafyalarında yangın, gözyaşı ve ızdırabın hiç eksik olmadığını kaydederek, "Suriye ve Afganistan'da soğuktan donarak ölen yavrularımızın haberleri yüreklerimizi dağlıyor. Afganistan'da günlerdir bir lokma yemek, bir dilim ekmek görmeden yatağa giren insanlar var, 10 binlerce yetim ve kimsesiz çocuk var. Bunca ızdırabı yaşayan kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Gücümüz yettiğince yanlarında olacağız, sofralarında aş, sırtlarında palto olacağız." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasında "Afganistan" yazıp 4032'ye, "Suriye" yazıp 4032'ye kısa mesaj göndererek 10 liralık bağış yapılabiliyor. Ayrıca hayırseverler "Bağış" yazarak 4032'ye mesaj gönderebilir.