Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2009'dan beri Türkiye'nin dilini, kültürel mirasını, sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet veren YEE ile yerel yönetimlere örnek çalışmalar yapan Bağcılar Belediyesi yetkilileri İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Türkçenin tanıtılması, Türk kültüründeki barış unsurunun öne çıkarılması için yapılacak faaliyetler konuşuldu. Daha sonra ise Belediye ile YEE arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kurucu belediye başkanının başlattığı gelenekle Osmanlı bakiyesi olan bütün topraklarla önemli bağlar kurulduğunu, göreve geldiği günden beri de özellikle Balkan coğrafyasında güçlü ilişkileri sürdürdüklerini kaydetti.

Kazakistan'dan Balkan coğrafyasına kadar birçok yerde çok önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Özdemir, Türkiye sınırları içindeki kardeş belediyecilik anlayışını sınırların çok ötesine çıkaran bir belediyecilik geleneğiyle çalıştıklarını, bu açıdan yapılan iş birliğiyle coğrafya ve ülke adına kıymetli işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

- 196 ülkede Türkçe kursu başlatıldı

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Türkiye'nin dünyaya açılması noktasında önemli bir görev ifa ettiklerini, bunun en önemli kısmının Türkçenin öğretimi olduğunu ve kültür sanat faaliyetleriyle ülke ile dünya arasında bağ kurduklarını anlattı.

Şu anda 65 merkezleri olduğunu ancak sadece buralarda değil, aynı zamanda uzaktan Türkçe öğretimiyle bu yıl 196 ülkede Türkçe kursu açtıklarını aktaran Ateş, "Bu şunu gösteriyor ki dünyanın Türkiye'nin farklılığına, kültürüne ve diline ihtiyacı var. Bu da bizim dünyaya sunabileceğimiz en önemli katkıdır. Dünyanın Yunus'un nefesine, söylemine, aşkına ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

Ateş, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle daha çok çalışmak istediklerini belirterek "İnşallah hem yakın hem uzak coğrafyamızda Türkiye'nin dünyaya götüreceği medeniyet anlayışını, dilimizin güzelliğini ve kültürümüzdeki barış unsurunu birçok projeyle taçlandırırız." ifadesini kullandı