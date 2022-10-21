Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Pakistan'da selden etkilenen bin 500 aileye nakdi yardım yaptı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Pakistan'da selden etkilenen 1500 aileye nakdi yardımda bulundu.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından bu ülkedeki ihtiyaç sahiplerine Türk sivil toplum örgütlerinin yardımları sürüyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Sindh eyaletinde yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Eryılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Beytüsselam Refah Vakfı aracılığıyla Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1500 aileye nakdi yardım yapıldığını kaydetti.