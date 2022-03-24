AFAD, Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıtarak destek oldu.
Sivil Toplum 24.03.2022, 17:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırı, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı.
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